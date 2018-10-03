Пропавшая в 2014 году девочка нашлась среди австралийских аборигенов

Каллиоп, Австралия, , 08:18 — REGNUM Австралийская полиция обнаружила бесследно исчезнувшую 4 года назад девочку в племени аборигенов, пишет газета El País со ссылкой на австралийские средства массовой информации (СМИ) 2 октября.

7-летняя Лайла Лейша пропала в 2014 году, когда отдыхала со своим отцом в выходные дни. 11-летняя девочка была обнаружена 30 сентября в 200 км от своего родного городка Каллиоп на востоке Австралии в племени аборигенов. Сейчас она находится у своих родных.

Полиция не предоставляет подробностей об образе жизни в последние четыре года и состоянии Лайлы. Австралийские СМИ приводят слова экспертов, видевших девочку после обнаружения: она не может читать и писать, а ее здоровье вызывает серьезные опасения.