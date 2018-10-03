У замглавы Советского района Новосибирска проходят обыски

Новосибирск, , 07:41 — REGNUM В жилище и в рабочем кабинете заместителя главы по городскому хозяйству администрации Советского района города Новосибирск Павла Ладышкина проходят обыски, сообщает «Курьер. Среда. Бердск», ссылаясь на и. о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Михаила Третьякова.

Подробностей не сообщается, только лишь, что обыски проходят «в интересах следствия» и связаны с противоправными деяниями, которые «выявили коллеги» из силовых ведомств. Тем не менее, издание отмечает, что речь может идти о хищении 1 млн рублей из районного бюджета.