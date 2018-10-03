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В Атырауской области Казахстана украли нефть на $143 тыс

Происшествия

Непосредственный отправитель остается вне поля зрения полиции

Атырау, Казахстан, 3 октября 2018, 07:42 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года в Атырауской области Казахстана выявлено 14 фактов хищения нефти, из них 5 направлены в суд, сообщили 3 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

Ущерб от выявленных случаев хищения нефти составил 52 млн тенге ($143 тыс.). В ходе проверки прокуратурой установлено, что при расследовании преступлений правоохранительные органы выявляют лишь транспортировщика, а непосредственный отправитель остается вне поля зрения.

Напомним, в 2017 году в Атырауской области Казахстана выявлено 35 случаев кражи нефти. По 18 фактам дела направлены в суд. В регионе добывается примерно 50% всей нефти республики.

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Хищения нефти и нефтепродуктов
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