В Атырауской области Казахстана украли нефть на $143 тыс

Атырау, Казахстан, , 07:42 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года в Атырауской области Казахстана выявлено 14 фактов хищения нефти, из них 5 направлены в суд, сообщили 3 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

Ущерб от выявленных случаев хищения нефти составил 52 млн тенге ($143 тыс.). В ходе проверки прокуратурой установлено, что при расследовании преступлений правоохранительные органы выявляют лишь транспортировщика, а непосредственный отправитель остается вне поля зрения.

Напомним, в 2017 году в Атырауской области Казахстана выявлено 35 случаев кражи нефти. По 18 фактам дела направлены в суд. В регионе добывается примерно 50% всей нефти республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Павлодаре закрыли нелегальный завод по производству ГСМ