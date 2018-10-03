Назван один из источников миллиардов полковника Захарченко

Москва, , 07:21 — REGNUM Следователи задержали совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова и адвоката Виктора Белевцова по подозрению в даче взятки обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По данным следствия, Маркелов и трое его соучастников давали взятки Захарченко за общее покровительство, общая сумма составила более 2 млрд рублей. «Вознаграждение» передавалось ежемесячно по $150 тыс.

При этом Белевцов выполнял различные поручения в связи с оказанием общего покровительства и получением денег. Как правило, деньги передавались наличными, а способ их передачи определял сам Захарченко.

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В настоящее время Маркелов и Белевцов находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним в ходе расследования у Захарченко и членов его семьи обнаружены несколько квартир, золото, драгоценности и наличные деньги в валюте (в пересчете на рубли — более 9 млрд). Затем были изъяты дополнительно обнаруженные деньги (в рублевом эквиваленте сумма превысила 1 млрд рублей). На счетах членов его семьи обнаружено около 300 млн евро.

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