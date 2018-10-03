Рекордный снегопад в Калгари обернулся сотнями ДТП

Калгари, Канада, , 07:22 — REGNUM Сильнейший для октября снегопад произошел в канадском городе Калгари (провинция Альберта). На дорогах зафиксировано 267 аварий, сообщает газета Calgary Herald.

В сотнях ДТП пострадали 17 человек. О смертельных случаях не сообщается.

По данным Национального метеобюро Канады, 2 октября на юго-западе провинции выпало 30 см снега. Такой объем осадков является рекордным для октября за всю историю наблюдений за погодой, которые ведутся с 1881 года.

Прежде сильный снегопад прошел в Калгари 4 октября 1914 года. Тогда выпало 29,7 см снега. Ожидается, что снег прекратит идти 3 октября.

Вся снегоуборочная техника брошена на расчистку сугробов. Пожарные и спасатели заняты вызволением автомобилей из снежного плена. Свою помощь Калгари направили соседние города.

Третий по численности населения город в Канаде (1,2 млн человек), Калгари считается центром нефтяной промышленности страны. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года он попал в десятку наиболее комфортных для проживания городов мира по версии Global Liveability Index 2018.

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