К пилоту упавшего в Якутии вертолёта наконец подоспела помощь

Якутск, , 06:43 — REGNUM Пилот вертолёта, совершившего в Момском районе Якутии жёсткую посадку, жив. Спасатели добралась до Александра Новосельцева на четвёртые сутки после ЧП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: МАК: пропавший в Якутии вертолет принадлежит воронежскому клубу

«Командир спасательного воздушного судна сообщил, что пилот вертолета встал в полный рост», — цитирует телеканал «Якутия 24» пресс-секретаря «Полярных авиалиний» Станислава Платонова.

Пилот находится в скалистой местности, в 27 километрах от села Сасыра Момского района Якутии. Добраться до него раньше не позволяла нелётная погода: видимость затрудняла пурга.

Читайте также: Непогода мешает возобновить поиски пилота упавшего в Якутии вертолёта

«Погода дала нам шанс спасти Сашу, это то самое окно, которое открылось… Дальше прогнозируется ухудшение», — прокомментировали ситуацию ИА SakhaDay родственники пилота.

Как сообщало ИА REGNUM, совершивший жёсткую посадку в горах Якутии 29 сентября вертолёт Robinson летел из Среднеколымска в Усть-Неру. На борту находился только пилот, в результате аварии он получил травмы. Александр Новосельцев смог передать спасателям координаты места, где он находится, но долгое время людям, отправившимся к нему на помощь, пришлось ждать улучшения погодных условий у подножия горы.