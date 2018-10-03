Легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью в Москве

Москва, , 05:58 — REGNUM В Москве на пересечении улиц Олений Вал и Русаковской произошло столкновение кареты скорой помощи и легкового автомобиля, сообщает агентство «Москва».

В результате столкновения три человека получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются выяснить обстоятельства и причины ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Санкт-Петербурге машина скорой помощи, перевозившая пациентку, врезалась в стену. Сообщается, что водитель потерял управление транспортным средством, что привело к столкновению. В результате ДТП водитель скорой помощи скончался на месте, медики и пациентка, которые находились в машине, получили легкие травмы.

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