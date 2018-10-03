Мужчину убило упавшей стеклянной панелью в Лондоне

Лондон, , 05:47 — REGNUM Прохожий погиб в Лондоне в результате падения большой стеклянной панели с 27-го этажа элитного жилого дома, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что 53-летний водитель автобуса Мик Феррис шел мимо этого дома на работу по набережной Альберта в британской столице. В это время на 27 этаже из оконной рамы выпало стекло и упало на голову мужчине. В результате происшествия мужчина скончался. В настоящее время полиция и владельцы дома выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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