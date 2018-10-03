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Полиция арестовала жителя Флориды за незаконное изготовление зубных коронок

Происшествия

Он не знал, что нужна лицензия

Орландо, США, 3 октября 2018, 05:42 — REGNUM  Полиция американского Лисбурга (штат Флорида, США) арестовала 26-летнего Аллена Тернера за изготовление зубных коронок без наличия лицензии стоматолога, сообщает телеканал WFTV.

Сообщается, что в дом Тернера прибыли полицейские и представители департамента здравоохранения штата и приказали ему перестать заниматься изготовлением зубных коронок.

«Я видел, как многие люди этим занимается. Я даже и не знал, что для этого нужна лицензия», — заявил подозреваемый.

При обыске полицейские обнаружили необходимое для изготовления зубных коронок оборудование.

«Я думаю, люди ложно предполагают, что эти вещи относятся к косметологии и не требуют никакой лицензии», — заявил представитель полиции.

Тернер сообщил телеканалу, что ему предъявлено обвинение в незаконной врачебной деятельности, а также предписан штраф в размере одной тысячи долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Московский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, проводившего хирургическую операцию на дому. У подозреваемого не оказалось лицензии на осуществлении медицинской деятельности. В результате операции у ребенка начались судороги и анафилактический шок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве завели уголовное дело на мужчину, делавшего операцию на дому

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