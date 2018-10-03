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Автомобиль сбил трех школьниц в Хабаровске

Происшествия

Женщина-водитель была трезвой

Хабаровск, 3 октября 2018, 05:25 — REGNUM  Женщина-водитель сбила на пешеходном переходе в Хабаровске трех школьниц, сообщает пресс-служба ГУ МВД Хабаровского края.

Сообщается, что двое пострадавших детей госпитализированы, еще одна отпущена домой. Отмечается, что жизни школьниц ничего не угрожает. По данным полиции, водитель была трезвой. По ее словам, школьниц она не заметила из-за слепящего света фар встречного автомобиля. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября легковой автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге возле станции метро «Международная». В результате столкновения один из пешеходов погиб, другой получил тяжелые травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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