Автомобиль сбил трех школьниц в Хабаровске

Хабаровск, , 05:25 — REGNUM Женщина-водитель сбила на пешеходном переходе в Хабаровске трех школьниц, сообщает пресс-служба ГУ МВД Хабаровского края.

Сообщается, что двое пострадавших детей госпитализированы, еще одна отпущена домой. Отмечается, что жизни школьниц ничего не угрожает. По данным полиции, водитель была трезвой. По ее словам, школьниц она не заметила из-за слепящего света фар встречного автомобиля. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября легковой автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге возле станции метро «Международная». В результате столкновения один из пешеходов погиб, другой получил тяжелые травмы.

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