Сообщение о гибели в Бельгии гражданки России подтвердило посольство

Брюссель, , 05:28 — REGNUM Гибель в городе Кортрейк (Бельгия) гражданки России Юлии Соболевой подтвердила Виолетта Чуракова, пресс-атташе посольства РФ в Бельгии, передает Russia Today.

«В городе Кортрейк действительно погибла россиянка, — сказала Чуракова. — Речь, скорее всего, идет об уголовном деле, которое будут расследовать бельгийские правоохранительные органы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в студенческом общежитии в Кортрейке найдены тела 19-летней российской гражданки и 18-летнего выходца из Афганистана. Оба — с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве молодых людей задержан выходец из Ирана.

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