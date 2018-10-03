Среда, 3 Октября 2018 года
06:44:10 МСК

Сообщение о гибели в Бельгии гражданки России подтвердило посольство

Происшествия

«В городе Кортрейк действительно погибла россиянка»

Брюссель, 3 октября 2018, 05:28 — REGNUM  Гибель в городе Кортрейк (Бельгия) гражданки России Юлии Соболевой подтвердила Виолетта Чуракова, пресс-атташе посольства РФ в Бельгии, передает Russia Today.

«В городе Кортрейк действительно погибла россиянка, — сказала Чуракова. — Речь, скорее всего, идет об уголовном деле, которое будут расследовать бельгийские правоохранительные органы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в студенческом общежитии в Кортрейке найдены тела 19-летней российской гражданки и 18-летнего выходца из Афганистана. Оба — с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве молодых людей задержан выходец из Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бельгии убита студентка из России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить