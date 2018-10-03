Флоридец арестован за попытку купить у женщины восьмилетнюю дочь

Тампа, США, , 05:01 — REGNUM Полиция штата Флорида (США) арестовала 81-летнего мужчину, пытавшегося приобрести у женщины восьмилетнюю дочь за $200 тыс. в торговом центре Walmart, сообщает WKMG-TV.

По данным полиции, Трэйси Най сидела со своей дочерью на скамье снаружи магазина, в это время к ней подошел 81-летний Гельмут Колб, который спросил, замужем ли она, и стал предлагать цену за ее дочь.

Най попыталась уйти, однако мужчина схватил ее дочь и поцеловал ей руку. Записи с камер наблюдения помогли установить личность мужчины, который затем был арестован полицией.

Отмечается, что в соцсетях другие женщины уже рассказывали о подобных случаях. Как сообщает телеканал, в настоящее время не известно, есть ли у Колба адвокат.