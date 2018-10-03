В Дагестане после взрыва в школе проводится проверка

Махачкала, , 04:46 — REGNUM Доследственная проверка начата после взрыва в школе селения Эбдалая (Левашинский район, Дагестан), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

«Проводится проверка по факту получения подростками ожогов в результате возгорания неизвестной смеси», — сообщили в СКР.

Напомним, взрыв произошел 2 октября в 20:36 мск в тренерской комнате здания спортивного зала сельской школы, в результате чего пострадали пять подростков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС РФ, подростки 14 — 18 лет получили ожоги. Все пострадавшие госпитализированы.

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