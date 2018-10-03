Среда, 3 Октября 2018 года
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Названо число пострадавших от наезда на пешеходов в Стамбуле

Происшествия

Число пострадавших уточняется

Стамбул, Турция, 3 октября 2018, 02:56 — REGNUM  Пять человек пострадали в результате наезда на пешеходов в Стамбуле (Турция), передает телеканал NTV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наезд на пешеходов в стамбульском в районе Бакыркёй произошел 2 октября: на тротуар неожиданно заехал автомобиль и начал давить людей, перемещаясь то в одном, то в другом направлении.

Нанеся увечья, водитель пытался скрыться с места происшествия, однако это ему не удалось: правоохранители задержали злоумышленника.

Читайте ранее в этом сюжете: На одной из улиц Стамбула автомобиль протаранил толпу пешеходов

Читайте развитие сюжета: Назван мотив наезда на пешеходов в Стамбуле

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Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта
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