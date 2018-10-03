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Задержан глава музея Карелии по обвинению в педофилии

Происшествия

Ему инкриминируют насильственные действия в отношении несовершеннолетних детей

Петрозаводск, 3 октября 2018, 02:52 — REGNUM  Директор Медвежьегорского районного краеведческого музея Сергей Колтырин был задержан правоохранительными органами по подозрениям в педофилии, сообщает карельское издание «Республика» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, ему инкриминируют насильственные действия в отношении несовершеннолетних детей, в частности 13-летних мальчиков. Издание отмечает, что с Колтыриным был задержан его подельник, которого также подозревают в педофилии. По последним данным, приведенным «Республикой», Колтырина подозревают в развращении подростка, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября уголовное дело против руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева было направлено в суд. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело главы карельского «Мемориала» направлено в суд

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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