Газ в школе Краснодара, по предварительным данным, распылил учащийся

Краснодар, , 02:44 — REGNUM Перцовый газ из баллончика, из-за которого в школе № 35 в Краснодаре была проведена эвакуация, по предварительным данным, распылил один из учащихся, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сообщается, что газ был распылен на первом этаже предположительно школьником, личность которой в настоящее время устанавливается. Дополнительных подробностей прокуратура пока не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в школе № 35 Краснодара был распылен перцовый газ. Из-за этого пришлось эвакуировать 800 человек — учащихся и преподавателей. В результате инцидента пострадали 27 учеников школы, 18 из них было направлены в медучреждения. Их здоровью ничего не угрожает, большая часть пострадавших уже отправлена домой.

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