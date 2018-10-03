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Сбитый электричкой в Москве мужчина выжил

Происшествия

Скорая помощь доставила его в больницу

Москва, 3 октября 2018, 02:13 — REGNUM  В Москве в районе железнодорожной станции «Нижние Котлы» электропоезд сбил мужчину, переходившего пути, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ.

Сообщается, что мужчина переходил пути перед приближающейся электричкой, ехавшей из аэропорта «Домодедово». На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

В настоящее время мужчина жив и находится в медицинском учреждении. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Ленинградской области на железнодорожной станции «Дивенская» Гатчинского района поезд насмерть сбил подростка с велосипедом, пересекавшего пути по пешеходному переходу.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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