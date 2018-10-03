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Экс-чемпион мира по боксу Грациано Роккиджани погиб в ДТП

Происшествия

Его сбил автомобиль

Рим, 3 октября 2018, 01:50 — REGNUM  Бывший чемпион мира по боксу в среднем и полутяжелом весе Грациано Роккиджани в возрасте 54 лет погиб в Италии в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Bild.

Сообщается, что Роккиджани был сбит автомобилем на Сицилии во время прогулки. Полиция сообщила об этом его дочери и его родственникам.

Напоминаем, что Грациано Роккиджани представлял Германию на боксерском ринге. В 1988—1989 году он завоевал титул чемпиона мира в среднем весе. В 1998 Роккиджани стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

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