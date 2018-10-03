Министру здравоохранения Камчатки предъявлено обвинение в растрате

Петропавловск-Камчатский, , 02:12 — REGNUM Министру здравоохранения Камчатки Татьяне Лемешко предъявлено обвинение в совершении растраты в особо крупном размере. За растрату не менее 22 млн бюджетных средств, совершенную в группе, чиновнице может грозить до 10 лет лишения свободы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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СУ СК РФ по Камчатскому краю предъявлено обвинение министру здравоохранения Татьяне Лемешко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере.

Частью 4 ст. 160 УК РФ деяния, в которых обвиняют Татьяну Лемешко, наказываются лишением свободы до 10 лет и крупным штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2018 года сотрудники УФСБ по Камчатскому краю задержали министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко. Вместе с высокопоставленной чиновницей задержаны её предполагаемые соучастники — крупнейший строитель Камчатки Вагиф Мурсалов и его адвокат Мирослав Федюк. Позднее суд оставил на свободе Татьяну Лемешко и Мирослава Федюка — до суда. Вагиф Мурсалов заключен под стражу и помещен в СИЗО.

По версии следствия, минздрав Камчатки подыскивал помещение для поликлиники в Петроправловске-Камчатском. Сбербанк предложил купить помещения у него за 11 млн, однако министерство здравоохранения региона проигнорировало предложение. Вагиф Мурсалов помещение купил и предложил правительству Камчатки выкупить недвижимость уже у него. Однако сумма, которую запросил коммерсант, составила уже не 11, а 47 млн рублей. И за эти деньги минздрав Камчатки помещение выкупил. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный бюджету Камчатского края, составляет не менее 22 млн рублей. Уголовное дело уже успело пополниться и материалами проверки УФАС по Камчатскому краю — антимонопольщики уличили Лемешко в нарушении закона «О защите конкуренции».