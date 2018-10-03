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В Москве на станции МЦК «Крымская» упал лифт с десятью пассажирами

Происшествия

Людей вызволили из упавшего лифта через полчаса, пострадавших не было

В Москве на станции МЦК «Крымская» упал лифт с десятью пассажирами
Brateevsky
Лифт

Москва, 3 октября 2018, 01:23 — REGNUM  В столице на станции Московского центрального кольца «Крымская» упал лифт с десятью пассажирами, сообщает радио «Говорит Москва».

Как сообщают очевидцы, лифт поднимался с первого этажа, затем дернулся и резко упал на метр под платформу. Работники станции заявляют, что подобные случаи происходят при перегрузе лифта, однако он рассчитан на 13 человек, а в лифте было всего десять. Людей вызволили из упавшего лифта через полчаса, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Перми 68-летняя женщина разбилась насмерть, упав в шахту лифта. Сообщается, что в лифте застряли дети и женщину попросили подняться на восьмой этаж, чтобы проверить, поднялась ли кабина лифта. Женщина наклонилась и, не удержав равновесие, упала в шахту лифта.

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Происшествия в лифтах
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