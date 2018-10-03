Тихорецкий проспект Санкт-Петербурга залило кипятком

Санкт-Петербург, , 00:51 — REGNUM Вечером 2 октября на Тихорецком проспекте Северной столицы лопнула труба с горячей водой, сообщают «Невские новости».

На фотографиях, предоставленных изданием, видно, что улицы окутаны густым паром. Как заявила изданию представитель ГУП «ТЭК СПб» Софья Андреева, обслуживающая участок, на месте уже работают ремонтные службы. По ее словам, прорвало трубу диаметром 500 миллиметров, на устранение аварии по нормативам отводится 20 часов. В настоящее время потребители переведены на резервную схему теплоснабжения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября ночью в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв теплотрассы, вызвавший провал грунта. В результате аварии в провал провалились два автомобиля. По данным СМИ, погибли два человека — они не успели выбежать из кафе, которое находилось рядом с местом аварии, и получили смертельные ожоги.

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