В лондонской подземке неизвестный мужчина с ножом напал на пассажиров

Лондон, , 23:33 — REGNUM В Лондоне полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро, сообщает 2 октября телеканал ВВС.

По информации телеканала, нападение произошло в восточной части Лондона возле станции «Хакни Сентрал». Администрация лондонской подземки сообщила журналистам о приостановке движения на этом участке.

Нападавший, по заявлениям свидетелей, ранил двух человек.

Лондонская полиция пока не комментирует происшествие и не сообщает деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейских городах регулярно начали происходить нападения на прохожих с использованием холодного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Франции провела рейд в шиитском центре Zahra France