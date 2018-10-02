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В лондонской подземке неизвестный мужчина с ножом напал на пассажиров

Происшествия

Свидетели сообщили о двоих раненых

Лондон, 2 октября 2018, 23:33 — REGNUM  В Лондоне полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро, сообщает 2 октября телеканал ВВС.

По информации телеканала, нападение произошло в восточной части Лондона возле станции «Хакни Сентрал». Администрация лондонской подземки сообщила журналистам о приостановке движения на этом участке.

Нападавший, по заявлениям свидетелей, ранил двух человек.

Лондонская полиция пока не комментирует происшествие и не сообщает деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейских городах регулярно начали происходить нападения на прохожих с использованием холодного оружия.

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