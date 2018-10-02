Вторник, 2 Октября 2018 года
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При взрыве газа в спортзале в Дагестане пострадали пятеро подростков

Происшествия

Инцидент произошёл в Левашинском районе

Левашинский район, Дагестан, 2 октября 2018, 23:16 — REGNUM  Пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в спортивном зале в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, ЧП произошло вечером 2 октября в селении Эбдалая Левашинского района.

Сообщается, что пострадавшие — подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Все они доставлены в ЦРБ Левашинского района.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Взрывы бытового газа
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