При взрыве газа в спортзале в Дагестане пострадали пятеро подростков

Левашинский район, Дагестан, , 23:16 — REGNUM Пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в спортивном зале в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, ЧП произошло вечером 2 октября в селении Эбдалая Левашинского района.

Сообщается, что пострадавшие — подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Все они доставлены в ЦРБ Левашинского района.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.