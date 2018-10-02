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Главе Пентагона поступило письмо с ядовитым веществом

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Главе Пентагона поступило письмо с ядовитым веществом
jackmac34
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Вашингтон, 2 октября 2018, 22:17 — REGNUM  Сотрудники службы безопасности Пентагона обнаружили токсичное вещество рицин в поступившей в ведомство корреспонденции, передаёт 2 октября CNN.

По данным источников телеканала в министерстве обороны США, письма были адресованы главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций, адмиралу ВМС США Джону Ричардсону.

Сообщается, что опасное содержимое было обнаружено в ходе предварительного досмотра корреспонденции, и в Пентагон письма не попали.

По информации телеканала, в результате инцидента никто не пострадал. В министерстве обороны пока официально не прокомментировали данную информацию.

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