МАК: пропавший в Якутии вертолет принадлежит воронежскому клубу

Воронеж, , 22:10 — REGNUM Вертолет Robinson, совершивший жесткую посадку в ущелье гор Момского района Якутии, принадлежал воронежскому вертолетному клубу «Солнечный». Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет совершил жесткую посадку 29 сентября. На борту находился пилот, который получил травмы. Он сумел выйти на связь по телефону и сообщил, что находится в ущелье, с 30 сентября сообщений от него не поступало.

Сегодня, 2 октября, пресс-служба главного управления МЧС РФ по Якутии сообщила, что писки пилота отложены из-за непогоды — в районе не прекращается пурга.

Между тем, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия.

Отметим, что в августе 2016 года в Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson, принадлежащий клубу «Солнечный». Тогда пострадал пилот и четверо детей-пассажиров. Тогда суд запретил клубу осуществлять перевозку пассажиров. При этом запрет на основную деятельность клуба не распространялся. В сентябре прошлого года суд оштрафовал его за перевозку пассажира без лицензии.

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