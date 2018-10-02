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СКР выясняет причины смерти младенца в челябинской больнице

Происшествия

По одной из версий, врачи просмотрели у месячного младенца инфекцию

Коркино, Челябинская область, 2 октября 2018, 21:37 — REGNUM  В челябинском городе Коркино органы СКР выясняют причины смерти младенца. Месячный мальчик умер в одной из больниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла ещё в июне. Ребёнок был доставлен в больницу с высокой температурой. Медики не смогли его спасти.

По предварительным сведениям, мальчик умер от инфекции, которую врачи не смогли диагностировать. После доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, которые не отвечают безопасности и повлекли смерть человека.

Сейчас идёт следствие, ход которого находится на контроле областного руководства СКР.

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