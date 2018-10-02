В Саратове 400 человек эвакуированы из горящего торгового центра

Саратов, , 20:34 — REGNUM Посетители торгово-развлекательного центра в Саратове были эвакуированы из-за возгорания в здании. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл в ТРЦ «Триумф Молл», расположенном в Кировском районе Саратова.

Сообщается, что в кафе на втором этаже здания произошло загорание фритюрницы. Сотрудниками комплекса были эвакуированы 400 человек. Возгорание было потушено при помощи огнетушителя ещё до прибытия пожарных подразделений.

Согласно данным МЧС, в результате инцидента пострадал один человек.