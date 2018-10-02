В Бельгии убита студентка из России

Брюссель, , 19:49 — REGNUM Гражданка России была найдена мёртвой в студенческом общежитии в бельгийском городе Кортрейк. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на прокуратуру региона Западная Фландрия.

Как уточняется, тела 19-летней гражданки России и 18-летнего выходца из Афганистана с ножевыми ранениями были обнаружены в общежитии вечером в понедельник, 1 октября.

В пресс-службе полиции Кортрейка сегодня сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержан выходец из Ирана 1998 года рождения. Отмечается, что молодой человек был задержан в больнице, куда он обратился за помощью с резаной раной руки.

В посольстве России в Бельгии подтвердили, что одной из погибших является российская гражданка, отметив, что, по предварительным данным, речь идёт об уголовном преступлении. Сообщается, что российские дипломаты следят за развитием ситуации.