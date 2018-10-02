Вторник, 2 Октября 2018 года
20:31:30 МСК

На юго-востоке Москвы произошёл пожар в бомбоубежище

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Москва, 2 октября 2018, 19:35 — REGNUM  Возгорание в бомбоубежище произошло вечером 2 октября в Рязанском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл по адресу: Волжский бульвар, 5. Площадь, охваченная огнём, составила около 30 квадратных метров.

Сообщается, что на данный момент возгорание ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарные спасли 10 человек из горящего дома в центре Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить