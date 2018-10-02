На юго-востоке Москвы произошёл пожар в бомбоубежище

Москва, , 19:35 — REGNUM Возгорание в бомбоубежище произошло вечером 2 октября в Рязанском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошёл по адресу: Волжский бульвар, 5. Площадь, охваченная огнём, составила около 30 квадратных метров.

Сообщается, что на данный момент возгорание ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

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