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На одной из улиц Стамбула автомобиль протаранил толпу пешеходов

Происшествия

Водитель машины попытался скрыться

Стамбул, Турция, 2 октября 2018, 19:16 — REGNUM  В одном из районов Стамбула автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщает 2 октября NTV.

По информации телеканала, инцидент произошел в районе Бакыркёй. Уточняется, что автомобиль выехал на тротуар и ездил по нему в разных направлениях, сбивая людей.

Водитель автомобиля попытался скрыться с места происшествия, но позднее был задержан полицией.

О количестве пострадавших пока не сообщается.

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Дорожно-транспортные происшествия
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