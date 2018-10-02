На одной из улиц Стамбула автомобиль протаранил толпу пешеходов

Стамбул, Турция, , 19:16 — REGNUM В одном из районов Стамбула автомобиль въехал в толпу пешеходов, сообщает 2 октября NTV.

По информации телеканала, инцидент произошел в районе Бакыркёй. Уточняется, что автомобиль выехал на тротуар и ездил по нему в разных направлениях, сбивая людей.

Водитель автомобиля попытался скрыться с места происшествия, но позднее был задержан полицией.

О количестве пострадавших пока не сообщается.

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