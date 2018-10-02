В Краснодаре рухнул башенный кран

Краснодар, , 18:59 — REGNUM По факту падения строительного крана на строительной площадке в Краснодаре проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Краснодарскому краю.

ЧП произошло во вторник, 2 октября, на улице Западный обход.

По предварительным данным, опрокидывание башенного крана вместе с находившимся в кабине 30-летним мужчиной произошло ввиду неблагоприятных погодных условий.

«В результате крановщик получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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