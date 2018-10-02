Вторник, 2 Октября 2018 года
20:32:41 МСК

В Краснодаре рухнул башенный кран

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 2 октября, на улице Западный обход

Краснодар, 2 октября 2018, 18:59 — REGNUM  По факту падения строительного крана на строительной площадке в Краснодаре проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Краснодарскому краю.

ЧП произошло во вторник, 2 октября, на улице Западный обход.

По предварительным данным, опрокидывание башенного крана вместе с находившимся в кабине 30-летним мужчиной произошло ввиду неблагоприятных погодных условий.

«В результате крановщик получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В Кирове осужден эксперт за разрешение работы крана, который рухнул на дом

А также: Ураган в Барнауле повалил строительный кран с крановщиком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия со строительными и грузовыми кранами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить