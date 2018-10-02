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В Краснодаре из-за ветра рухнул башенный кран: погиб мужчина

Происшествия

СКР проводит проверку

Краснодар, 2 октября 2018, 18:48 — REGNUM  Башенный кран на строительной площадке в районе улицы Западный обход Краснодара рухнул днем 2 октября из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, в результате погиб крановщик — 30-летний мужчина, который находился в кабине крана. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. По предварительной информации, в момент падения кран работы не осуществлял.

По факту обрушения крана СКР начала проверку, изымается техническая документация.

Между тем, ураган, прошедший через территорию Краснодара сегодня, по данным МЧС, повалил также несколько деревьев, порваны линии электропередачи. Сообщений о подтоплениях (в городе прошел сильный ливень), по данным МЧС, не поступало.

Согласно распространенному предупреждению, до конца суток 2 октября и в течение 3 и 4 октября в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

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