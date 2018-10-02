СМИ: Запущен двигатель терпящего бедствия парома на Балтике

Клайпеда, Литва, , 18:45 — REGNUM Один из двигателей парома Regina Seaways, который сегодня, 2 октября, после поломки двигателей, стал дрейфовать в 110 км от Клайпеды в Балтийском море, запущен. Об этом сообщает литовский портал 15min. lt со ссылкой на неназванные собственные источники. Официального подтверждения этой информации нет, однако в случае подтверждения, паром самостоятельно сможет дойти до порта Клайпеды.

Запуск одного из двигателей и продолжение пути парома в Клайпеду подтверждает и портал литовского издания Lietuvos rytas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двигатели парома Regina Seaways были остановлены после сильной вибрации. Инцидент произошел по маршруту Киль-Клайпеда, а до места прибытия паром не дошёл буквально три часа обычного хода.

Спасательными работами руководит спасательный координационный центр «Калининград». Паром дрейфует в зоне ответственности по спасении Калининградской области. На пароме находятся 294 пассажира и 42 члена команды.

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