В Клайпеде готовятся разместить пассажиров с терпящего бедствие парома

Клайпеда, Литва, , 18:42 — REGNUM Муниципальные власти Клайпеды готовятся принять всех пассажиров с парома Regina Seaways, который сегодня, 2 октября, после поломки двигателей, стал дрейфовать в 110 км от Клайпеды в Балтийском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр города Витаутас Грубляускас уже объявил, что все пассажиры и члены экипажа при необходимости будут размещены, получат провизию и всю необходимую помощь. Он также сообщил неизвестные до этого подробности последствий происшествия. По его словам, у парома вышла из строя система освещения, а энергия вырабатывается в настоящий момент из резервных источников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двигатели парома Regina Seaways были остановлены после сильной вибрации. Инцидент произошел по маршруту Киль-Клайпеда, а до места прибытия паром не дошёл буквально три часа обычного хода.

Спасательными работами руководит спасательный координационный центр «Калининград». Паром дрейфует в зоне ответственности по спасении Калининградской области. На пароме находятся 294 пассажира и 42 члена команды.

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