Кому на руку отверстия в обшивке «Союза»?

Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Инцидент с отверстиями в корпусе корабля «Союз» может быть попыткой — к счастью, неудавшейся, теракта, считает популяризатор отечественной космонавтики, организатор интернет-сообщества «Советский Космос», сотрудник ИА REGNUM Максим Цуканов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала заявил, что обшивка космического корабля «Союз МС-09» была повреждена в результате преднамеренного воздействия. Версия о производственном браке исключена по результатам проверки внутренней комиссии РКК «Энергия».

По моему мнению, это попытка теракта — исключено, что такой брак был допущен во время изготовления космического аппарата. Дырки находятся в той области, которая проходит десятки проверок и тестов, а корабль пока еще является «штучным товаром».

Так же я исключаю, что это было совершенно уже в полете, так как сама рассадка космонавтов, а также небольшие размеры корабля лишают возможность члену экипажа что-то сделать незаметно от других. Кроме того самоубийц в космос не берут.

Поэтому, по всей видимости увечья кораблю были нанесены уже после его установки на ракету-носитель. Разумеется, для этого злоумышленник должен был иметь доступ на закрытую площадку стартового стола.

Главный вопрос в этом деле другой. Кому то выгодно? И тут я замечу, что ряд американских компаний сейчас, с их слов, заканчивают испытания собственных космических кораблей.

И потому неудачи, и что более ужасно, трагические происшествия, связанные с российскими космическими кораблями были бы им очень на руку.

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