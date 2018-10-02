Озвучены способы спасения пассажиров дрейфующего на Балтике парома

Вильнюс, , 18:25 — REGNUM Спасательные службы Литвы подтвердили готовность доставить всех пассажиров и членов экипажа парома Regina Seaways, который в настоящий момент, 2 октября, в 110 км дрейфует в водах Балтийского моря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. служба гражданской авиации Литвы Oro navigacija объявила, что спасательная операция будет осуществляться с помощью вертолетов как минобороны Литвы, так и спасательных служб.

Другая альтернатива — пересадка всех пассажиров и членов экипажа на четыре прибывших к месту инцидента литовских военных судов. Ещё один вариант — буксировка парома военными судами. О такой готовности объявила пресс-служба правительства Литвы, однако этот вариант рассматривается, как запасной из-за неблагоприятных для буксировки погодных условий в Балтийском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители компании DFDS в Клайпеде опровергают информацию, что на пароме Regina Seaways произошёл взрыв. По их словам, после сильной вибрации появилось задымление. Оба двигателя отключились, машинное отделение загерметизировано, пущен CO2, мониторинг температуры корпуса и трюмов показал, что ситуация стабильная, температура не растёт, все системы сработали штатно.

Спасательными работами руководит спасательный координационный центр «Калининград». Паром дрейфует в зоне ответственности по спасении Калининградской области. На пароме находятся 294 пассажира и 42 члена команды.

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