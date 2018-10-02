В Татарии крупный пожар на одном из промскладов локализован

Набережные Челны, Татария, , 18:11 — REGNUM В Набережных Челнах произошел пожар на территории двух складов ООО «Челны бампер». По предварительным оценкам, общая площадь возгорания составила 1,1 тыс. кв метров, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по Татарии.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 14:02 мск, пожарные выехали на тушение по третьей категории сложности.

К 15:49 пожар был локализован, уровень сложности понижен до второго ранга. Сложность при тушении создавали обшитые сэндвич-панелями с утеплителем металлоконструкции, а также легко воспламеняемые материалы — пластик, лакокрасочные изделия, горюче-смазочные изделия.

В 17:30 пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Склад находится на расстоянии 1 км от жилого сектора, на месте происшествия работает лаборатория минэкологии республики для оценки превышения ПДК (предельной допустимой концентрации) вредных веществ.

К ликвидации последствий пожара привлекались 105 человек и 23 единицы техники.

В настоящее время на месте работают дознаватели Госпожнадзора для выяснения причин возгорания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце сентября произошел пожар на складе в подмосковных Мытищах, в результате которого погибли двое человек.

Сообщение о пожаре поступило днем 23 сентября, полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к середине следующего дня.