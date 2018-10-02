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Экс-учитель в Казани задержан за развратные действия в отношении подростка

Происшествия

Инцидент произошел в автобусе

Казань, 2 октября 2018, 17:51 — REGNUM  В Казани задержали бывшего преподавателя одной из школ по подозрению в совершении развратных действий в отношении 14-летнего подростка, которые совершались в общественном транспорте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

Бывшему учителю 44 года, инцидент произошел в мае текущего года в поселке Салмачи. Мужчина совершил развратные действия в автобусе, двигавшемся до 90-му маршруту.

После происшествия со слов пострадавшего подростка был составлен фоторобот, благодаря которому экс-педагог и был задержан.

«При этом подросток уверенно опознал в нем лицо, совершившее преступление», — подчеркнули в СУ СКР. Вину мужчина не признает, от прохождения проверки на полиграфе отказался.

Отмечается, что мужчина работал ранее учителем в одной из школ Казани.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году в Оренбурге был осужден педагог одного из учреждений дополнительного образования, который совершал развратные действия со своими воспитанниками. По данным следователей, жертвами стали 24 ребенка. Преподаватель, оставаясь наедине с ребенком, демонстрировал свои половые органы.

Экс-педагог был приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и одному году ограничения свободы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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