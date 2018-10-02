Спасатели: Паники на борту Regina Seaways не было, экипаж справился

Калининград, , 17:47 — REGNUM На борту пассажирского парома Regina Seaways, который терпит бедствие в Балтийском море, не было никакой паники и экипаж оперативно собрал всех пассажиров в безопасной части судна. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил журналистам заместитель начальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрий Алехин.

По его словам, экипаж парома оперативно провел эвакуацию при возникновении чрезвычайного происшествия на борту. Никто не погиб и не пострадал. Паники среди пассажиров не было.

Что именно произошло на борту пока устанавливается. По данным СМИ и спасателей, имел место взрыв в машинном отделении и последующие возгорание, которое удалось потушить благодаря бортовой системе пожаротушения.

По данным компании-судовладельца, никакого взрыва не было — в машинном отделении имела место сильная вибрация, после чего пошел дым. Тогда экипаж заглушил двигатели, загерметизировал машинное отделение и пролили его специальном составом для тушения огня.