Водитель, сбивший группу подростков в Ульяновской области, явился в полицию

Ульяновск, , 17:45 — REGNUM В Ульяновской области мужчина, въехавший на автомобиле в группу подростков, в результате чего погибла 14-летняя девочка, добровольно явился в полицию. Об этом сообщила 2 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Трагический инцидент произошёл 30 сентября в городе Барыше. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов, шедших вдоль обочины, после чего скрылся с места происшествия. В реультате аварии погиб один подросток, ещё трое пострадали.

На следующий день сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль с повреждениями, характерными для подобных ДТП.

Сегодня, как сообщается, 30-летний житель Барышского района доровольно явился в отделение МВД. В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия в рамках возбуждённого уголовного дела. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.