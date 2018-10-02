Как сгорел «брат» терпящего бедствие на Балтике парома DFDS

Вильнюс, , 17:34 — REGNUM Беспрецедентная реакция российских спасательных служб и литовского минобороны на бедствие парома Regina Seaways, который сегодня, 2 октября, после задымления и остановки двигателя начал дрейф в 110 км от Клайпеды, оправданна и объяснима, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Восемь лет назад, 9 октября 2010 года, на этом же маршруте дотла сгорел такой же паром этой же компании.

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ИА REGNUM тогда подробно описывало происшествие. Паром загорелся ночью, на его борту были граждане Литвы, Германии и России. Всего 204 пассажира и 32 члена экипажа. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, трое человек в тяжелом состоянии попали в больницы, нескольким десяткам понадобилась медицинская помощь из-за отравления дымом.

Паром DFDS Lisco Gloria выгорел полностью и ремонту не подлежал. Ущерб компании составил 50 млн долларов США. Работы по тушению тогда заняли 30 часов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители компании DFDS в Клайпеде опровергают информацию, что на пароме Regina Seaways произошёл взрыв. По их словам, после сильной вибрации появилось задымление. Оба двигателя отключились, машинное отделение загерметизировано, пущен CO2, мониторинг температуры корпуса и трюмов показал, что ситуация стабильная, температура не растёт, все системы сработали штатно.

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Спасательными работами руководит спасательный координационный центр «Калининград». Паром дрейфует в зоне ответственности по спасению Калининградской области.

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