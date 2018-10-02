Студенты брянского вуза стали фигурантами дел о взятках

Брянск, , 17:32 — REGNUM Десять бывших студентов Брянского областного казачьего института технологий и управления стали фигурантами уголовных дел о даче взяток преподавателям. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области 2 октября, с помощью взяток они пытались решить проблемы с сессией и дипломом.

Следователи полагают, что, обучаясь на пятом курсе направлений «Товароведение» и «Менеджмент», студенты платили деньги, чтобы успешно сдать осеннюю сессию, пройти преддипломную практику и без проблем получить диплом. Каждый из них отдавал от 23 тыс. рублей до 51 тыс. рублей, а общая сумма взяток составила 420 тыс. рублей.

«В настоящее время в стадии расследования также находится уголовное дело по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности директора института, ее заместителя, специалиста по учебно-методической работе и секретаря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что ранее подобные уголовные дела были возбуждены в отношении еще пятерых бывших студентов этого вуза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянском казачьем институте торговали дипломами