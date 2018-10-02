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Судовладелец парома Regina Seaways утверждает, что взрыва на борту не было

Происшествия

«Имела место вибрация, и был замечен дым»

Вильнюс, 2 октября 2018, 17:13 — REGNUM  Компания DFDS Seaways, которая является владельцем пассажирского парома Regina Seaways, терпящего бедствие в Балтийском море, утверждает, что на корабле не было никакого взрыва. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 2 октября, представитель компании по общественным связям в Прибалтийском регионе Вайдас Клумбис.

По его словам, взрыва в машинном отделении, о котором ранее сообщали СМИ со ссылкой на спасателей, не было.

«Имела место вибрация, и был замечен дым», — утверждает Клумбис.

Команда заглушили двигатель, после чего машинное отделение было обработано противопожарными средствами и герметизировано. Паром лег в дрейф. Сейчас он находится примерно в 50 морских милях от Клайпеды и в 60 милях от Калининграда и Гданьска.

«Никто не пострадал. Опасности для жизни людей нет», — утверждает представитель компании.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Паники на пароме не было. Также пассажиров предупредили о возможной эвакуации, но компания не исключает, что паром будет просто отбуксирован в ближайший порт.

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Происшествия на воде
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