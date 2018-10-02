DFDS опровергает взрыв на пароме на Балтике, операция будет долгой

Вильнюс, , 17:05 — REGNUM Представители компании DFDS в Клайпеде опровергают информацию, что на пароме Regina Seaways, который сейчас дрейфует в Балтийской зоне в водах Калининградской области, сегодня, 2 октября, произошёл взрыв. Об этом ИА REGNUM сообщили в представительстве компании в Клайпеде.

Среди пассажиров и членов экипажа жертв или пострадавших нет, спасательная операция проходит в штатном режиме, утверждают в компании. Время пути до Клайпеды парома, который вышел из немецкого Киля, при обычном ходу от места, где произошёл инцидент, — около трёх часов, но поскольку его будут буксировать, то операция, по словам представителя компании Вайдотаса Клумбиса, может занять и шесть, и восемь часов, и даже сутки. Ситуацию осложняют погодные условия.

По словам представителей компании, примерно в 14.13 по местному времени (совпадает с московским) начала ощущаться «огромная вибрация» в машинном отделении. Появилось задымление. Оба двигателя отключились, машинное отделение загерметизировано, пущен CO2, мониторинг температуры корпуса и трюмов показал, что ситуация стабильная, температура не растёт, все системы сработали штатно. Никакого взрыва, подчёркивают в компании, не было.

Из Литвы к парому вышло одно судно, отправлен военный вертолёт. Пассажиры и экипаж парома подготовлены к эвакуации, если она потребуется. Спасательными работами руководит спасательный координационный центр «Калининград».

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