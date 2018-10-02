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Прокуратура требует отменить приговор матери-одиночке за мошенничество

Происшествия

Женщина подрабатывала уборщицей и получала пособие по безработице

Саратов, 2 октября 2018, 17:02 — REGNUM  Прокуратура Саратовской области требует отменить приговор в отношении жительницы Ивантеевского района, которая ранее была осуждена по статье о мошенничестве при получении пособия по безработице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура провела проверку законности и обоснованности вынесенного приговора с учетом доводов осужденной, размещенных ранее в СМИ.

«Принято решение инициировать вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в силу малозначительности», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре мать-одиночка из села Ивантеева была осуждена по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ и приговорена к 120 часам обязательных работ.

Было установлено, что женщина с ноября 2017 года получала ежемесячное пособие по безработице. Однако позднее она устроилась на работу уборщицей в одно из местных заведений общественного питания, ее приняли по устной договоренности с руководством заведения.

При этом во время регулярных посещений районного центра занятости населения женщина умалчивала об этом.

История получила широкий общественный резонанс, женщину приглашают на федеральные каналы. Сама она поехать и принять участие в программе не может, поскольку у нее двое детей, одна из дочек больна эпилепсией, сообщает «Взгляд-инфо». Виновной женщина себя не считает и утверждает, что во всех документах указаны частично недостоверные сведения — это и период совершения преступления, и сумма ущерба, и способ совершения.

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Безработица
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