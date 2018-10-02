Полиция Одесской области оцепила село, где была обнаружена сибирская язва

Одесса, Украина, , 17:05 — REGNUM Украинская полиция и спасатели выставили блок-посты вокруг села Меняйловка, где ранее была зафиксирована вспышка сибирской язвы, сообщили в пресс-службе нацполиции Одесской области 2 октября на официальном сайте.

«С целью локализации заболевания и предотвращения его распространения на другие территории, на подъездах к селу выставлены шесть карантинных постов из числа полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Они контролируют соблюдение жителями на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения», — сказано в сообщении

Источником инфекции стала больная корова, с которой контактировали пять жителей села.

Напомним, в Минздраве Украины заявили о госпитализации пяти человек с симптомами кожной формы сибирской язвы

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