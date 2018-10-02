Спасательные суда подойдут к сгоревшему парому Regina Seaways к вечеру

Калининград, , 16:49 — REGNUM Спасательные суда, вышедшие из портов России, Литвы и Польши смогут добраться до литовского парома Regina Seaways в Балтийском море только через несколько часов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Росморречфлот.

Напомним, взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли на борту парома Regina Seaways, который следовал под флагом Литвы из порта «Клайпеда» в Швецию. На борту парома находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.

По предварительным данным, взрыв прогремел в машинном отделении, после чего судно загорелось. В этот момент паром находился в 135 км от берега в российской исключительной экономической зоне. В связи с этим спасательной операцией руководят российские специалисты.

Также, по предварительным данным сообщается, что пожар на пароме удалось локализовать, а всех пассажиров собрать в безопасном месте. Утверждается, что погибших и пострадавших нет.

Паром не сможет самостоятельно продолжить движение, и сейчас корабль просто дрейфует в Балтийском море. Тем кораблям, которые вышли на помощь парому из портов России, Польши и Литвы, понадобится как минимум несколько часов, чтобы добраться до места. Ожидается, что они подойдут к Regina Seaways около 19:00 по московскому времени.

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