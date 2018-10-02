Житель Кабардино-Балкарии обманул банк на 110 млн рублей

Нальчик, , 16:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал на скамью подсудимых местный житель, похитивший у банка 110 млн рублей. Являясь главой компании «Пальмира», он в 2010 году получил незаконно у банка 70 млн рублей, а в 2011 году еще 40 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Злоумышленник предоставил в кредитное учреждение ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемой им компании. На основании липовых документов банк выдал ему два кредита, которые предприниматель выплачивать не собирался.

За нанесение ущерба банку в отношении виновника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное получение кредита». Вина его полностью доказана, уголовное дело передано в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Кабардино-Балкарии под суд попал экс-министр финансов Заур Л., который обвинялся в нанесении ущерба государству на 123 млн рублей. В годы его правления филиалом Россельхозбанка он незаконно выдал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям около 20 кредитов, сообщала прокуратура КБР.

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