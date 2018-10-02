Украина устроила минометный обстрел ДНР

Донецк, , 16:45 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) 47 мин калибра 120 мм за сутки 1 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска вели огонь на донецком и мариупольском направлениях. Помимо мин 120 мм калибра, ВСУ выпустили 15 мин калибра 82 мм и 33 гранаты. Общее количество обстрелов со стороны ВСУ составило 20 случаев. Под огнем оказались 13 населенных пунктов, в Коминтерново было повреждено одно здание. За сутки украинские войска выпустили 118 единиц боеприпасов.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили 301 единицу боеприпасов по ДНР.

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