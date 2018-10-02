Следователи Белгорода выясняют причины гибели школьника

Белгород, , 16:30 — REGNUM В Белгороде проводится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По предварительным данным, тело мальчика обнаружили на улице прохожие. Прибывшие на вызов следовали нашли у дома №48 по улице Щорса. Погибшим был мальчик 2004 года рождения.

Следственным отделом по городу Белгород регионального СК РФ была организована доследственная проверка. После того, как будут установлены все обстоятельств произошедшего, следователи примут процессуальное решение.